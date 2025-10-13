Com espetáculo “Alevanta Boi”, começa hoje o 22º Fetacam

Nesta segunda-feira (13), feriado municipal, tem início o 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam), um dos maiores eventos culturais do Paraná, que coloca o município no centro do cenário teatral nacional. Realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o festival reúne artistas e companhias de diversas regiões do país, além de talentos mourãoenses, em uma programação totalmente gratuita que se estende até o dia 26 de outubro.

A abertura será marcada pelo espetáculo “Alevanta Boi”, da Cia Manipuladora de Formas Etc I Tal, de Navegantes (SC). A peça, integrante da Mostra Itinerante, estreia às 16h, na Praça Cidade Alta II, e terá novas apresentações na terça-feira (14), às 18h30, na Praça Munhoz da Rocha (Praça do Fórum), além de circular por escolas municipais ao longo da semana.

Inspirado nas tradições do boi-bumbá, bumba meu boi e boi de mamão, o espetáculo traz uma narrativa repleta de cantorias, personagens marcantes e celebrações da cultura popular brasileira. O velho Matheus, com sua carroça puxada por um boi de mamão, conduz o público em uma contação de histórias que mistura humor, emoção e música, culminando em uma grande roda de festa.

Com apresentações distribuídas pelo Teatro Municipal, Casa da Cultura, Lona Cultural, praças e escolas, o Fetacam celebra a diversidade de linguagens e estilos que compõem o teatro brasileiro. A classificação é livre e os ingressos são gratuitos, sem necessidade de retirada antecipada.

A programação do festival contempla:

Mostra Itinerante – 13 a 17 de outubro

Mostra Paralela – 14 a 18 de outubro

Mostra Oficial – 21 a 25 de outubro

Ações Formativas – 18 a 26 de outubro

Durante duas semanas, Campo Mourão se transforma em referência nacional em arte cênica, reafirmando seu compromisso com a democratização da cultura e com o fortalecimento dos artistas locais e nacionais — um verdadeiro espetáculo de talentos, histórias e emoções que fazem do Fetacam um orgulho mourãoense.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, o festival vai muito além da programação artística. “O Fetacam é um símbolo do quanto a cultura é essencial para a construção da identidade mourãoense. Ele conecta gerações, mobiliza artistas, educadores, empresas e toda a comunidade em torno da arte. É um evento que aquece a economia criativa e reafirma o papel de Campo Mourão como um polo cultural reconhecido em todo o país”, destaca o secretário.