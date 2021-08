Homenagem e superintendente da Faciap na reunião da Acicam

Foi realizada na noite desta quinta-feira (26/), a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). O encontro, comandando pelo presidente Ben Hur Berbet, teve a presença limitada de público e foi transmitido pelas redes sociais da entidade.

Como convidado especial participou o superintendente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná (Faciap), Márcio Vieira. O dirigente veio a Campo Mourão para lançar novo serviço que a Acicam disponibiliza através de parceria com a entidade estadual: O Certificado Digital Acicam. As várias modalidades do novo serviço, vantagens e forma de acesso foram detalhadas no encontro.

Na abertura da reunião, o padre Jurandir Coronado Aguilar fez uma oração. Na sequência, Ben Hur Berbet discorreu sobre o projeto Três Amores (que abrangeu as campanhas promocionais do Dias das Mães, do Dia dos Namorados e do Dias dos Pais). Cinquenta e três consumidores já foram premiados e no dia 9 de setembro será sorteado o prêmio principal: uma moto Honda. Mais de 350 empresas participaram da promoção e cerca de 1,5 milhão de cupons foram distribuídos aos consumidores para concorrer aos prêmios. O presidente da Acicam discorreu ainda sobre a recém firmada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor.

Em seguida, a tribuna foi ocupada pelo consultor do Sebrae local, Michael Douglas Camilo, que falou sobre o programa Fature Mais, que começa a ser desenvolvido em Campo Mourão nos próximos dias, através de parceria com a Acicam.

A reunião prosseguiu com o gerente da agência do Cresol, Leandro Mendes, que fez uma exposição dos produtos que a cooperativa de crédito recentemente instalada na cidade disponibiliza para a comunidade. Ao final, assinou a parceria entre a Cresol e a Acicam, assegurando vantagens para os associados.

RECONHECIMENTO

A reunião foi encerrada com o descerramento da placa que dá o nome de Marta Kaiser (que foi diretora executiva da Acicam por 26 anos) ao auditório da entidade. Também foi exibido um vídeo sobre fatos marcante socorridos no auditório da instituição e a importância da atuação da homenageada não apenas na história da Acicam, mas também a frente de projetos de responsabilidade social de destacada relevância desenvolvidos pela entidade, como a Casa das Fraldas. Sobre a homenageada falaram o presidente do Conselho de Administração da Coamo, José Aroldo Gallassini, além do juiz Rui Cruz.

A reunião da Acicam contou com a presença de empresários, lideranças da comunidade e representantes do Poder Judiciário e de inúmeras instituições locais. Também participaram cerca de 10 ex-presidentes da Acicam, que em suas gestões tiveram Marta Kaiser como diretora executiva. Ela começou a trabalhar na entidade como assessora jurídica (na gestão de Jintaro Ikeda, que participou da reunião). Na administração de João Roberto Breschiliare (1995/97), Marta Kaiser assumiu o cargo de diretora executiva, que ocupou até o seu falecimento, em fevereiro de 2019.