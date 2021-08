Seis atletas mourãoenses no Brasileiro Sub 18 de Atletismo em SP

A equipe de Atletismo de Campo Mourãoo (Unimed/Fecam/Assercam) vai participar com seis atletas neste fim de semana do Campeonato Brasileiro Sub 18 (15 a 17 anos)no Centro Olímpico em São Paulo. Vão competir os atletas Tailo Gabriel, Kauane Miranda, Nicoly Paola, João Lucas, Vitor de Oliveira e Rafael Albino.

Segundo o técnico Paulo César da Costa, a competição fechará o ranking nacional Sub-18, que servirá como base para a convocação dos atletas para o Campeonato Sul-Americano da categoria, previsto para os dias 25 e 26 de setembro, em Encarnación, no Paraguai. Pelos critérios de convocação, serão chamados os dois primeiros nas provas individuais no período de 1º de outubro de 2020 a 29 de agosto de 2021.

Patrocinam a equipe de atletismo de Campo Mourão a Lei de Incentivo ao Esporte, Fecam, Assercam, Unimed, Clinic sport, Ligue, Expresso Nordeste, Loterias Caixa, médico Artur Andrade, Esfiras Tawwab, Supermercado São José, Unopar, CBC, Nota Paraná, Upperfit e CBC.