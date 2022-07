Guerreiro do Comércio: Itamar Zeni recebeu condecoração em evento com cerca de 1 mil convidados

Eleito para representar os empresários de Campo Mourão e do Vale do Piquirivaí, Itamar Zeni (sócio proprietário da Refrigeração Mamborê) foi homenageado na noite desta sexta-feira (15/7), em Curitiba, com a outorga do Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná. A honraria foi concedida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac.

Foi a 15ª edição da tradicional premiação e a cerimônia, realizada nos salões da Expo Unimed, reuniu cerca de 1.000 convidados, entre lideranças estaduais do setor produtivo, autoridades, dirigentes de instituições de apoio ao meio empresarial e empreendedores de todo o estado. Uma caravana, integrada por cerca de 40 empresários e lideranças mourãoenses, acompanhou Itamar Zeni na cerimônia. Foi a maior delegação do interior presente na cerimônia.

Além de contemplar 48 empresários de sucesso, oriundos de todas as regiões do estado, também foi entregue a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná ao artista plástico Luiz Gagliastri (que criou o Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná), a advogada Marilena Indira Winter (primeira mulher a ser eleita presidente da OAB Paraná) e o empresário Paulo Hermínio Pennacchi. Os deputados federais Rubens Bueno e Ricardo Barros fizeram parte da mesa principal.

Itamar Zeni subiu ao palco para receber o troféu Guerreiro do Comércio do Paraná acompanhado do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam), José Nelson Bizoto. Ele é o 15º empresário de Campo Mourão e da região a receber a premiação. O primeiro foi Álvaro Machado (sócio proprietário do Supermercados Paraná). Instituída em 2006, a honraria já foi entregue a pouco mais de 700 empresários paranaenses, em um universo de mais de 500 mil empresas em atividade no Estado.

O evento comemorou também o Dia do Comerciante. Com o prêmio, a Fecomércio/PR destaca empreendedores de sucesso que geram oportunidades de trabalho e ajudam a impulsionar e desenvolver o Estado e o País. As histórias profissionais e pessoais passam por homens e mulheres inovadores e criativos ao empreender e por novos e antigos negócios que vencem desafios diários e crises para a manutenção de empregos.

REFRIGERAÇÃO MAMBORÊ

A Refrigeração Mamborê – que em 2022 completou 33 anos – foi fundada em 7 de janeiro de 1989, numa iniciativa dos irmãos Ziraldo Zeni e Itamar Zeni. A empresa surgiu na cidade de Mamborê. Em maio de 2.000, na busca da conquista de novos mercados, abriu uma filial em Campo Mourão.

Seis anos depois, em 2006, a sede da empresa foi transferida para Campo Mourão. Durante quinze anos, a Refrigeração Mamborê funcionou em prédio alugado na área central de Campo Mourão. Foi no dia 7 de janeiro de 2016 que a empresa passou a funcionar em prédio próprio, com 880 metros quadrados de área edificada, onde funcionam a direção, administração, vendas, showroom, assistência técnica e depósito.

Atualmente, a empresa gera 16 empregos diretos e cerca de 15 indiretos. Atua em aproximadamente 12 municípios da região com os serviços de venda de equipamentos de ar condicionado, instalação e manutenção, atendendo desde a climatização de residência, escritórios, clínicas e empresas de todos os portes.

Pontualmente, atende clientes em Maringá, Cascavel, Umuarama e outras cidades de porte. Também atua com venda, instalação e assistência técnica de aquecedores a gás e solar, além da linha de pressurizados.

Itamar Zeni recebeu a condecoração no dia em que o pai, Benhur Zeni, que estava presente no evento, comemorava 81 anos.