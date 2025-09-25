Governador do Paraná e prefeito Douglas são nomeados na Ordem de Santiago de Compostela

O governador em exercício do Paraná, Darci Piana, e o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, foram empossados nesta quarta-feira (24) como Cavaleiros da Ordem de Santiago, durante o XXXVI Capítulo da Ordem.

A cerimônia marcou um momento histórico ao oficializar a implantação do primeiro Caminho Iniciático de Santiago de Compostela fora da Europa, agora presente em solo paranaense.

Com 105 quilômetros de extensão, o trajeto religioso e turístico percorre os municípios de Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz e Fênix. A iniciativa conta com o apoio do Governo do Estado, responsável pela sinalização do caminho, e tem como objetivo fomentar o turismo religioso e fortalecer a economia local das comunidades envolvidas.

“Participei da implantação da Rota da Fé, aqui em Campo Mourão, e mais tarde deste projeto do Caminho Iniciático de Santiago de Compostela. Por isso, recebo essa homenagem com muita honra”, afirmou Darci Piana.

“É uma emoção receber essa honraria, que aumenta nossa responsabilidade com esse projeto de turismo religioso, na área da fé, para incentivar e apoiar os peregrinos”, destacou o prefeito Douglas Fabrício.

Além de Piana e Fabrício, também foram empossados como Cavaleiros e Damas da Ordem nomes de destaque da região e apoiadores do projeto, como os prefeitos Junior Molina (Fênix), Alexandre Donato (Corumbataí do Sul), o coordenador Nacional do Chile na Rede Mundial de Destinos de Turismo Religioso, Juan Gabriel Jorquera, além de empresários, religiosos, produtores rurais e lideranças locais. O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, também foi homenageado por seu apoio à implantação do Caminho.

A Ordem de Santiago, originalmente uma ordem militar e religiosa criada para proteger os peregrinos no Caminho de Santiago na Espanha, hoje atua na preservação e promoção do patrimônio cultural e espiritual do Caminho de Compostela. A implantação do trajeto no Paraná é um marco simbólico e turístico, ampliando o alcance da tradição para o continente americano.

O novo caminho paranaense se soma a outras rotas de peregrinação que têm ganhado força no Brasil, valorizando a fé, o contato com a natureza, o patrimônio cultural e o turismo sustentável.