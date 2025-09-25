Mais de 1.700 trabalhadores são empregados por meio da Agência do Trabalhador em Campo Mourão

A Agência do Trabalhador de Campo Mourão vem se consolidando como referência na intermediação de mão de obra no município. Somente entre janeiro e agosto deste ano, 1.721 pessoas foram contratadas por meio do órgão, um aumento de 25,98% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 1.366 colocações.

As funções com maior número de encaminhamentos foram auxiliar de linha de produção, repositor, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e recepcionista, setores que seguem liderando a demanda no mercado local.

Atualmente, a agência conta com mais de 400 vagas abertas em diferentes níveis e áreas. Os interessados podem procurar atendimento presencial na Avenida Irmãos Pereira, 1451, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, ou obter informações pelo telefone (44) 3144-0029.

O desempenho da Agência do Trabalhador de Campo Mourão já foi reconhecido oficialmente pelo Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), que parabenizou a unidade em nota técnica pela produtividade alcançada.

Para a gerente da agência, Janaína Meneguetti, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de articulação com empresas e candidatos. “Estamos muito felizes com esse resultado e, principalmente, com o impacto direto que nosso trabalho tem na vida dos trabalhadores e das empresas. Nosso objetivo é seguir ampliando o número de oportunidades e fazendo a ponte entre quem precisa de emprego e quem precisa contratar”, destacou.