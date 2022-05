6ª edição do Empreende Week é lançada em Campo Mourão

Uma cerimônia no auditório do Sebrae na manhã desta terça-feira (24) marcou o lançamento da 6ª edição do Empreende Week em Campo Mourão. O evento, que depois de dois anos volta a ser presencial, será realizado na primeira semana de outubro. O Empreende Week é uma forma de disseminar a cultura da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia.

“A abertura será com a maratona de programação e durante uma semana teremos talk shows, palestras, fóruns empresariais, exposições e ações para fomentar o ecossistema de tecnologia e inovação de Campo Mourão, que já é uma referência no Estado”, ressalta o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O consultor do Sebrae, Gabriel Rezende, lembra que Campo Mourão já tem colhido os frutos do Empreende Week. “Temos startups, eventos de inovação, alunos impactados com o empreendedorismo e percebendo que Campo Mourão tem um ecossistema de inovação muito fortalecido”, observa o consultor.

Akira acrescenta que o lançamento do evento tem como objetivo sensibilizar os parceiros estratégicos, trazer patrocinadores e definir a programação. “Campo Mourão tem tradição no agronegócio e temos orgulho disso, soma-se a isto esse desenvolvimento de empresas de tecnologia que já empregam diretamente mais de 1.600 pessoas, traz investimentos de fora para a nossa cidade e coloca Campo Mourão entre as 10 cidades do Estado com maior número de startups”, frisa o secretário.

As empresas e parceiros interessadas em realizar eventos, programações ou patrocinar o Empreende Week 2022 deverão entrar em contato pelo tel. (44) 99978-7855

Mais informações em breve na página do evento http://www.empreendeweek.com.br/ e nas redes sociais @empreendeweek

CAMPO MOURÃO NO MAPA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

– Maior empresa com etiquetas RFID da América Latina

– Maior fabricante de autoclaves do país.

– Produtos made in Campo Mourão exportados para mais de 60 países

– Mais de 50% de participação no mercado nacional de equipamentos de agricultura de precisão

– Líder mundial de produtos para tratamento de pacientes renais

– Fundação Educere premiada como a melhor incubadora do país.