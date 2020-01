Douglas Fabrício apresenta menção honrosa para religiosos da Igreja Assembleia de Deus

Ao valorizar a atuação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Mourão e região, o deputado estadual Douglas Fabrício assinou requerimento, no dia 29 de janeiro, de menção honrosa aos pastores Cosme Teixeira Maciel, José Matias de Oliveira, José Anunciação dos Santos e Israel Berbete, em homenagem à Jubilação de Pastorado. O requerimento foi sugestão do vereador Edilson Martins.

O parlamentar justifica que os pastores tiveram importante papel no crescimento da igreja na região. “São religiosos que devem ser reconhecidos pela atuação que têm na comunidade de nosso município e região. Além de pregar a palavra de Deus, também ajudam as pessoas com apoio espiritual e psicológico. Eles contribuíram com o crescimento da igreja nos bairros de Campo Mourão, que hoje tem mais de 2.500 membros”, afirma o deputado.

PERFIL

O Pastor Cosme Teixeira Maciel tem 42 anos de ministério e atuou em diversas igrejas do município. O Pastor Israel Berbete, além de atuar em Campo Mourão, também pastoreou em Campina da Lagoa e Juranda, desde 1980.

Já o Pastor José Matias de Oliveira atuou em Luiziana, Iretama, Campo Mourão e Campina da Lagoa. Por fim, o Pastor José Anunciação dos Santos atuou em diversos bairros de Campo Mourão.