PM prende bandido que roubou camionete e trocou tiros com policiais

Um dos bandidos que participou do roubo de uma caminhonete Toyota Hilux na manhã desta quarta-feira, em Nova Cantu, foi preso pela Polícia Militar, após horas de perseguição e até troca de tiros.

As vítimas disseram que foram rendidas por dois homens armados que estavam em uma motocicleta Bros. A moto foi deixada no local, a qual posteriormente foi verificado que havia sido furtada na noite anterior, no município de Altamira do Paraná. A todo momento os bandidos faziam ameaças de morte ao casal e ao neto, de apenas cinco anos. Depois saíram levando uma camioneta.

A Polícia Militar esteve no local, coletou as informações e deu início às diligências com o objetivo de localizar os autores. Horas após o crime, policiais militares de Ubiratã receberam a informação que a caminhonete teria sido vista na cidade.

Na central de monitoramento foi possível verificar que as câmeras de segurança gravaram o veículo entrando na cidade. A informação foi repassada aos demais destacamentos da região, sendo que em determinado momento uma viatura da PM de Juranda conseguiu visualizar veículo suspeito em uma estrada rural.

A partir deste momento iniciou-se um acompanhamento tático com o apoio de viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Os suspeitos empreenderam fuga e, já no município de Campina da Lagoa, abandonaram o veículo e correram para o meio de um matagal.

Momentos depois uma equipe avistou dois suspeitos em meio à mata, e novamente na tentativa de abordagem, um dos indivíduos acabou efetuando um disparo contra um dos policiais, que também efetuou um disparo.

Ainda em diligências, policiais receberam mais tarde a informação que um dos indivíduos havia saído da mata e tinha entrado em uma propriedade rural.

No local uma equipe da PM conseguiu abordar o suspeito, que utilizava uma tornozeleira eletrônica, porém aparentava estar desligada. O rapaz disse que havia pegado carona com outro homem que estava em uma Toyota Hilux de cor branca, e que fugiram após a polícia realizar um cerco.

Diante dos fatos o suspeito foi conduzido para delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa. A caminhonete recuperada pelos policiais também foi encaminhada à delegacia.