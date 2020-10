Dia do Professor com entrega de brindes aos profissionais

Em homenagem ao Dia do Professor, comemorado nesta quinta-feira (15), a Secretaria Municipal de Educação teve a parceria da Câmara Temática da Educação do Codecam, das Lojas LM e do Grupo Integrado para entrega de brindes aos educadores. Até amanhã serão entregues 1.400 kits com brindes nas 43 unidades de ensino do município.

A abertura das homenagens foi realizada nesta quinta na Escola Municipal Eroni Maciel Ribas, no Conjunto Cohapar, que foi a unidade de ensino que mais avançou no índice do Ideb. Além de brindes aos profissionais, a Câmara da Educação também presenteou a escola com um computador para ser utilizado na capacitação de educadores e na gestão escolar.

O evento, dentro das normas de restrição da pandemia de Coronavírus, teve a presença do prefeito em exercício, Beto Voidelo, da secretária municipal Tânia Caetano, do presidente da Câmara Temática da Educação, Ater Cristofoli, Julio Câmara (LM), o supervisor de pós-graduação do Integrado, Rafael Zampar e a diretora da escola, Luana Gazzi.

“Infelizmente este ano a pandemia não permitiu fazer um grande evento como nos anos anteriores, mas não poderíamos deixar de valorizar nossos professores, mesmo que de forma singela e para isso contamos com essas importantes parcerias que temos na cidade, de pessoas comprometidas com a educação”, enfatizou a secretária municipal Tania Caetano.

O prefeito em exercício também destacou a importância dos professores. “Fico muito feliz em estar no cargo de prefeito nesse dia e poder homenagear esses profissionais. O professor é o que forma as outras profissões, por isso precisa dedicação e amor. E feliz também por poder comemorar os avanços que nossas escolas alcançaram na avaliação do Ideb”, ressaltou Voidelo.