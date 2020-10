Festa com som alto e drogas em residência leva morador para a delegacia

A Polícia Militar encaminhou um rapaz de 24 anos para a delegacia, após uma ocorrência de perturbação de sossego e apreensão de drogas. O caso foi registrado por volta da 1h30 desta madrugada, em uma residência na rua Das Paineiras, no jardim Araucária.

Na casa do acusado, onde ocorria uma festa com som excessivamente alto, os policiais apreenderam 23 gramas de maconha divididas em porções, quatro pinos com cocaína, aproximadamente 300 pinos vazios e um caderno com diversos nomes e com anotações supostamente referentes à venda de drogas.

Após realizar contato com dois rapazes que estavam no local, os policiais perceberam que havia outros rapazes no interior da residência, inclusive foi possível perceber forte odor de substância entorpecente, o que motivou a abordagem às pessoas que estavam na casa.

Foram abordados nove homens (alguns menores de idade) e uma mulher. Os materiais e a droga apreendidos pela PM estavam em locais diferentes, inclusive parte dos pinos estava acondicionada no forro da residência (espécie de alçapão).

Com os abordados nada de ilícito foi localizado. Após as buscas e localização dos entorpecentes, um dos rapazes disse ser morador do local e informou ser o responsável pela droga encontrada. Ele foi detido e encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, até a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Infração Penal.