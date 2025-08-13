Culto em Ação de Graças na IPRCM celebra os 171 anos da PMPR em CM

Na noite desta terça-feira, o 11º Batalhão de Polícia Militar participou de um Culto em Ação de Graças pelos 171 anos da Polícia Militar do Paraná, realizado na 1ª Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão (IPRCM).

O evento foi marcado por momentos de fé, gratidão e união, reunindo diversos policiais militares, familiares e membros da comunidade.

Durante a celebração, o 1° Tenente Fernando José Weiber da Silva, fez uso da palavra, trazendo uma mensagem inspiradora sobre a importância da missão policial e a proteção divina no dia a dia da corporação. Sua fala ressaltou o papel fundamental da PMPR na defesa da sociedade e na preservação da paz, sempre com coragem, dedicação e compromisso.

O Comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Willian Dieimes Silveira, e o Subcomandante, Tenente-Coronel Aguinaldo Gentil de Alencar, também estiveram presentes, reforçando o espírito de união e valorização dos princípios que norteiam a instituição, não apenas no cumprimento da lei, mas também na vivência de valores espirituais que fortalecem a missão de servir e proteger.

“O culto foi um momento especial para renovar votos de fé, fortalecer laços e reafirmar o orgulho de pertencer à Polícia Militar do Paraná, que há 171 anos está a serviço da população”, disse o comandante do 11º BPM.