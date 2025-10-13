Com 78% de ações resolvidas, advogado Marco Aurélio transforma desafios em vitórias

Superação, dedicação e propósito são palavras que definem a história do advogado Marco Aurélio Dias Fernandes, 37 anos. Titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia, instalada em Campo Mourão (PR), conta com um expressivo índice de 78% de ações resolvidas desde o início da carreira. O profissional tem se destacado na área Penal, sem deixar de lado as causas voltadas ao Direito de Família.

Da infância humilde à Advocacia de excelência

Nascido no Rio de Janeiro, Marco Aurélio cresceu em meio a desafios. Filho de mãe doméstica e pai pintor, aprendeu desde cedo o valor do trabalho e da honestidade. Sua mãe chegou a trabalhar como camelô, vendendo cachorro-quente na Lagoa Rodrigo de Freitas, e o esforço da família foi essencial para que ele seguisse estudando.

Graças ao comprometimento e ao apoio de antigos patrões de sua mãe — Gilberto e Marília, a quem considera avós —, conquistou uma bolsa integral de estudos na Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Antes de vestir a beca, exerceu funções como entregador de farmácia, servente de pedreiro e vigilante, acumulando experiências que moldaram seu caráter e visão de mundo.

Após se formar, trabalhou na Defensoria Pública e no Escritório Esteves de Carvalho, adquirindo vivência prática antes de ingressar de vez na advocacia. Sua mudança para o Paraná ocorreu após passar no concurso simplificado do Departamento de Polícia Penal (DEPEN), o que o trouxe para Campo Mourão, onde vive há mais de cinco anos.

Compromisso com a justiça e com o cliente

Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e Direito de Família, Marco Aurélio construiu uma trajetória marcada pelo comprometimento com a justiça. Sua missão, como ele define, é “fazer justiça, possibilitar o acesso à justiça e oferecer uma advocacia de qualidade.”

Apesar concorrência de alta qualidade e das dificuldades do início da carreira, o advogado transformou cada obstáculo em motivação. “O maior desafio também foi minha inspiração para estudar mais e mais e conseguir meu espaço”, relata.

Vitórias que inspiram

Mais do que números, cada ação resolvida representa uma história. E quando o resultado traz liberdade ou redução de pena para quem busca ressocialização, Marco Aurélio confessa que “não há palavras para descrever a felicidade.” Ele se inspira em uma das frases que mais traduzem sua postura profissional e pessoal:

“Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito.” — Aristóteles

Com ética, empatia e excelência como pilares, Marco Aurélio segue consolidando seu nome entre os advogados de destaque de Campo Mourão, sendo exemplo de perseverança e propósito no exercício da advocacia.

Endereço: Avenida do Bosque, nº 370, Jardim Araucária, Campo Mourão/PR

E-mail: [email protected]

Instagram: @marcoaurelioo_adv

Fanpage: Marco Aurélio Dias Fernandes – Advocacia