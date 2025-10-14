PM realiza operação de bloqueio e fiscalização de trânsito em CM

O 11º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação de bloqueio e fiscalização de trânsito na avenida Armelindo Trombini, em Campo Mourão, com o objetivo de reforçar a segurança viária e coibir infrações de trânsito.

Durante a ação, que contou com a participação de quatro equipes policiais, foram abordados mais de 40 veículos, resultando na lavratura de mais de 10 autos de infração e no recolhimento de dois automóveis ao pátio do Detran-PR.

Durante o policiamento, uma das equipes também prestou apoio humanitário, auxiliando uma família ao conduzir uma criança de colo com febre alta até o pronto-socorro municipal.

Com ações preventivas e de fiscalização, a Polícia Militar do Paraná segue atuando de forma presente e efetiva na promoção da segurança pública e no cuidado com a população mourãoense.