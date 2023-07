Colégio Adventista realiza homenagem pelo Dia dos Avós e aproxima famílias da escola

O Colégio Adventista de Campo Mourão promoveu nessa terça-feira, 25, um evento em homenagem aos avós dos alunos.

O evento foi realizado em duas edições: uma no período matutino, e outra no período vespertino, somando um total de 300 crianças, da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

Ao longo da programação, os espectadores assistiram a um belo vídeo institucional dedicado totalmente a eles, e também participaram de uma dinâmica interativa. As estrelas do programa (alunos) formaram um belo coral que cantou músicas sobre a relação dos netos com os avós.

E para o encerramento da programação, foi preparado um saboroso café da tarde. Um dia para se guardar na memória. “Nós estamos aproximando, ainda mais as famílias e a escola. Os avós, são parte sensível da família”, afirma a Administração do Colégio.