Cmeg encontra-se com filha de Isolde Collodel Silveira

A falecida pioneira e escritora Isolde Collodel Silveira será homenageada na sexta-feira (10/3), no evento “Mulheres que Fizeram e Fazem História”, em Campo Mourão.

Na manhã desta terça-feira (7/3), um grupo de diretoras da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg) – que promove o evento – esteve com Walkiria Turci, uma das filhas da homenageada.

Isolde Collodel Silveira, que radicou-se em Campo Mourão no ano de 1950 e que faleceu em fevereiro de 2021, integrou a Academia Mourãoense de Letras, recebeu menção honrosa no Concurso de Talentos da Maturidade do Banco Itaú e sempre teve participação ativa na comunidade. Na área do comércio, ao lado do marido, Antônio Toledo Silveira (in memoriam), fundaram e mantiveram por décadas a Casa Guaíra, especializada em ferramentas, materiais de construção e artigos de caça e pesca. Funcionava na rua Brasil, entre as avenidas Irmãos Pereira e José Custódio de Oliveira.

A homenageada nasceu em Canoinhas (SC), em 4 de março de 1924. Estudou no Colégio Santo Anjo (em Porto União-SC) e no Colégio Sagrado Coração de Jesus (em Canoinhas). Era a caçula de cinco irmãos: duas irmãs (Izolde e Stella) e três irmãos (João, Hugo e Eugênio). Casou-se aos 19 anos e tiveram três filhas: Valkiria Terezinha, Dora Maria e Vera Lucia (in memoriam).

Muito habilidosa, produziu muitas obras artísticas e esculturas de argila. Em 1990 ficou viúva e continuou a morar em Campo Mourão. No final de 2008, aos 84 anos, Isolde Collossell lançou o livro “Castelo na Areia”, sua primeira experiência solo em prosa. Com temática infantil, a obra tem reprodução de desenhos feitos por Fabiana Collodel Silveira Karam, neta da escritora. Ela seria homenageada em 2020 no “Mulheres que Fizeram e Fazem História”, mas a pandemia inviabilizou a realização do evento.

EVENTO

Outras seis mulheres que tiveram ou ainda têm papel de destaque no desenvolvimento do Município também serão homenageadas na cerimônia: as empresárias Fawzia Mohamed Suliman Othman (da Loja Brinquedolândia), Ilda Reinz (da Loja Máxima Modas), Irene Duda e Natália Duda Othman (da Casa Real), além da professora aposentada e artesã Lilian Prato Ziroldo e da ex-vereadora, deputada estadual e suplente de senador, Amélia de Almeida Hruschka.

A terceira edição do “Mulheres que Fizeram e Fazem História” será realizada nas dependências do Telhados de Paris, a partir das 19h30min. A solenidade será encerrada com jantar e os convites já estão sendo comercializados pela Cmeg/Campo Mourão.