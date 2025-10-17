Cerimônia celebra 113 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná

O Corpo de Bombeiros do Paraná celebra nesta sexta-feira, 17, o seu aniversário de 113 anos a atividades no estado. Em Campo Mourão, a solenidade na sede do quartel reuniu autoridades civis e militares.

Durante o evento também foram entregues medalhas a soldados com mais tempo de serviço na corporação, bem como a entrega oficial de uma viatura.

Ao parabenizar a corporação pelo aniversário, o prefeito Douglas Fabrício destacou importância da união das forças de segurança do município.

“Os Bombeiros, junto com as polícias Civil, Militar, Penal, Rodoviária, Tiro de Guerra, têm trabalhado com dedicação para cuidar da segurança da nossa população. Quando falamos dos Bombeiros, estamos falando de uma instituição das mais respeitadas de maior confiança da população”, destacou o prefeito.

Fundado oficialmente no Paraná em 1912, o CBMPR surgiu da necessidade de organizar de forma estruturada o combate a incêndios e a proteção da sociedade. Em Campo Mourão, a unidade foi fundada em 1982, portanto há 43 anos.

Entre os oficiais homenageados esteve o subtenente André Brero. Ele completou 30 anos de serviços no Corpo de Bombeiros. “Há trinta anos um piazinho entrava assustado na sede do 5° GB, sem saber exatamente o que lhe aguardava, mas hoje olho pro passado e digo: VALEU A PENA!”, disse o subtenente.

“É fato que algumas vezes trabalhamos resgatando “apenas” corpos, mas mesmo assim prefiro acreditar que devolvemos à família um ente querido que poderá ter uma despedida digna. Trinta anos não são trinta dias, obrigado Deus por me manter de pé lutando por aquilo que acredito, muito obrigado minha família por me dar o suporte e fazer parte dessa história.”