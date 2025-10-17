Festival das crianças e ação comunitária neste sábado, no jardim Alvorada

Entretenimento para crianças, espetáculos e serviços para famílias fazem parte da programação deste sábado (18), no Jardim Alvorada, em Campo Mourão. O Festival das Crianças e Ação Comunitária será realizado na Escola Municipal Manoel Bandeira, das 13h30 às 17h30. Em caso de chuva no período da tarde, o evento será cancelado.

Para o público infantil haverá apresentações culturais, brinquedos como cama elástica, futebol de sabão, entre outros. Para a comunidade em geral serviços como atualização de cadastro único, atendimento à mulher, orientações do Procon sobre direitos do consumidor e da Sanepar com renegociação de dívidas.

O evento faz parte da programação do mês dedicado às crianças e é organizada pela prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e apoio de outras secretarias municipais, como Saúde, SEMAC, SEMA e Fecam.

O público alvo são as famílias da área de abrangência do CRAS Central, como é o caso dos bairros Cidade Nova, Cidade Alta, Perdoncini, Alvorada, Bandeirantes, além da Vila Guarujá. Para o transporte das famílias da Vila Guarujá será disponibilizado um ônibus, com saída em frente a Escola Castro Alves, às 13 horas.