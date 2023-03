Caravana recorde acompanha a Empreendedora Destaque a Foz

A empresária Ana Paula Daleffe (do Buffet Telhados de Paris e Ana Bistrô) subirá ao palco para receber o Troféu Empreendedora Destaque/2023, em Foz do Iguaçu, na noite deste sábado (1/4), aplaudida pela maior caravana de Campo Mourão que já participou do evento anual. Além de um ônibus fretado que vai levar cerca de 45 mourãoenses, muitos familiares e amigos da homenageada estarão se deslocando de carro até a cidade fronteiriça.

A honraria será outorgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac, juntamente com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios do Paraná (Cmeg). Cada uma das 22 unidades da Cmeg existentes no estado indica uma empresária de destaque em suas cidades para receber o prêmio no evento que também comemora o Dia Internacional da Mulher. Ana Paula Daleffe foi a indicada pela Cmeg/Campo Mourão e será a 12ª empreendedora do Município polo do Vale do Piquirivaí a receber o prêmio de âmbito estadual.

A saída do ônibus que levará a caravana de Campo Mourão está marcada para esta sexta-feira (31/3), às 6 horas, com chegada a Foz do Iguaçu prevista para o início da tarde. Para às 16 horas está marcada palestra. No dia seguinte, os integrantes da caravana terão o dia livre, com passeios agendados para o Paraguai e a Argentina. O evento “Mulheres Extraordinárias… Simplesmente Mulher”, em que acontecerá a entrega do prêmio, está programado para começar às 19 horas no Rafain Palace Hotel & Convention, onde o grupo ficará hospedado. A programação inclui show om a Banda Sabanna e jantar. A saída da caravana para retorno a Campo Mourão está marcada para domingo (2/4), após o café da manhã.

A caravana foi organizada pela agência Ruth Tur, juntamente com a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), que é presidida por Ester de Abreu Piacentini.

14ª EDIÇÃO

Na indicação e seleção das empresárias agraciadas com a honraria, a Fecomércio Paraná adota critérios estabelecidos no regulamento do evento. Entre eles estão: história pessoal e profissional de determinação e superação, estar atuando há pelo menos dois anos na atividade (de maneira formal ou informal), ter conquistado a credibilidade de seus clientes e fornecedores, formando uma marca própria; preocupação com a qualidade de seus produtos e serviços, bem como com o comprimento de prazos e com a qualidade no atendimento a fornecedores e clientes; ser reconhecida pela comunidade.

Será a 14ª edição da premiação, que tradicionalmente reúne destacadas lideranças empresariais e autoridades do Estado, com a programação sempre incluindo várias atividades. A homenageada indicada pela Cmeg/Campo Mourão sempre é acompanhada por uma caravana.