Casal em bicicleta fica ferido após colisão com automóvel

Um casal ficou ferido na manhã desta terça-feira (28), após a bicicleta em que os dois estavam envolver-se em uma colisão com um veículo VW/Voyage.

O acidente ocorreu na avenida João Bento, esquina com a rua Valdemar C. Faria. Segundo uma testemunha que estaria logo atrás do carro, a condutora teria avançado a preferencial atingindo a bicicleta ocupada por um rapaz de 25 e sua esposa, de 21.

Os dois seguiam pela avenida João Bento, sentido à Asa Leste. Com o impacto, o casal caiu no canteiro central da avenida. A mulher foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o hospital com suspeita de fratura de costela.

O marido dela teve ferimentos leves e recusou atendimento. A idosa condutora do veículo não se feriu.

Com informações e imagens: Anderson Domingos/ Serviços Campo Mourão