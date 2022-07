Gêmeas da Natação Paralímpica vão acender a pira na abertura dos JEPs

As gêmeas Débora e Beatriz Carneiro, atletas recordistas da Natação Paralímpica, estarão em Campo Mourão na próxima sexta-feira, dia 15 de julho, na abertura da fase final B dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs). Elas vão acender a pira olímpica no cerimonial que marca o início da competição, no Ginásio de Esportes Belin Carolo.

As irmãs, que moram em Maringá, têm em seu currículo vários títulos da modalidade, entre eles dois recordes mundiais e medalhas nas Paralimpíadas de Tokyo 2020. Débora conta com nove recordes Parapan-Americanos e é a 3ª no ranking mundial. Beatriz acumula seis recordes das Américas e é a 2ª no ranking mundial da modalidade.

Os JEPs serão realizados pelo governo do Estado, em parceria com o município, de 15 a 23 de julho, com atletas de 12 a 14 anos, estudantes de colégios estaduais campeões de 32 núcleos regionais do Estado. São esperados cerca de 6 mil atletas e dirigentes. A disputa terá 16 modalidades esportivas.