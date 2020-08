“Caminhada Musical” no próximo domingo, em Campo Mourão

Neste domingo, Dia dos Pais, a Banda de Música da Polícia Militar do Paraná irá se apresentar em Campo Mourão.

A apresentação também faz parte das comemorações aos 166 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), celebrados no dia 10 de agosto. A banda vai sair do pátio da Catedral São José, às 20h, e passará por diversas ruas da cidade, tocando um repertório que vai das clássicas à atualidade.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, as famílias mourãoenses poderão acompanhar o evento de sua casa, por meio da live, na página da banda no Facebook

👉🏼@bandapmpr

👉🏼@11bpmcampomourao