Assembleia Legislativa celebra 25 anos do PROERD no Paraná

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná realizou, na noite desta quinta-feira (30), uma sessão solene em homenagem aos 25 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). A iniciativa, proposta pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), reuniu autoridades civis e militares, educadores do programa no Plenário da Casa de Leis. “O PROERD é muito mais do que uma cartilha contra as drogas. É um projeto de vida para nossos jovens”, destacou o deputado Amaro.

Criado no Paraná em 1999, o PROERD Paraná é desenvolvido pela Polícia Militar, em parceria com escolas públicas e privadas, e tem como principal objetivo prevenir o uso de drogas, a violência e o bullying entre crianças e adolescentes. O programa segue o modelo norte-americano adaptado à realidade brasileira.

“É uma homenagem valorosa. O PROERD está de parabéns pelos 25 anos. Quando as crianças aprendem desde cedo sobre respeito, responsabilidade e os perigos das drogas, elas dificilmente se envolvem em caminhos errados. Esse é o verdadeiro trabalho preventivo, que salva vidas antes que os problemas aconteçam”, afirmou o parlamentar.

O comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e coordenador estadual do PROERD, major Harley Hudson Gianina Lamy, destacou a importância pedagógica do método utilizado.

“O PROERD é um trabalho que a Polícia Militar faz nas escolas, com dez lições que levam várias informações aos alunos. Nosso carro-chefe é o trabalho com as turmas de quinto ano. Ensinamos sobre prevenção às drogas, combate à violência, enfrentamento ao bullying e, principalmente, responsabilidade nas decisões”, explicou.

Um dos diferenciais do programa, segundo o major, é o chamado “modelo de tomada de decisão do PROERD”, uma ferramenta que ajuda a criança a refletir sobre suas escolhas.

“A criança aprende a identificar problemas, analisar as consequências, escolher a melhor opção e, depois, avaliar se a decisão tomada foi a mais acertada. É uma ferramenta pedagógica poderosa para enfrentar os desafios da adolescência, quando surgem pressões, emoções e situações difíceis”, afirmou. Sobre a homenagem, o major disse: “Nós nos sentimos lisonjeados que a Assembleia Legislativa lembrou dos 25 anos do PROERD e fez essa homenagem. Somos muito gratos”, complementou.

Ao longo de 25 anos de atuação ininterrupta no estado, o PROERD já alcançou quase 2 milhões de crianças. Atualmente, 115 policiais militares atuam como instrutores, sendo alguns dedicados exclusivamente ao programa, outros conciliando as atividades com suas funções operacionais.

Participaram também do evento as vereadoras Meri Martins e Sargento Tânia Guerreiro, o coronel e subcomandante da PM Paulo Henrique Semmer, o coronel e comandante-geral da PM, Jefferson Silva, o coronel e chefe do estado-maior da PM, Paulo Roberto Lima entre outras autoridades da PM.

Ao fim do evento, 26 policiais, instrutores e outros profissionais vinculados ao PROERD receberam menções honrosas da Casa.