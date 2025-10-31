Mais idosos e 51,5% de mulheres: painel apresenta projeção populacional até 2050

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) disponibiliza em seu site um painel interativo com as estimativas da população para os municípios paranaenses de 2025 a 2050. O estudo apresenta a tendência da estrutura populacional por idade, sexo, área urbana e área rural e ainda população em idade escolar para os próximos 25 anos. Esse painel exibe cenários anuais para cada município, tendo como subsídio os resultados do Censo Demográfico de 2022.

Nele, o usuário poderá observar que a dinâmica populacional sinaliza para o envelhecimento da população paranaense. Os moradores em zona rural manterão tendência de queda, aumentando, consequentemente, a população urbana. O painel também disponibiliza cenários municipais sobre as pessoas em idade escolar, auxiliando no planejamento de políticas públicas educacionais.

O presidente do Ipardes, Jorge Callado, diz que o painel interativo dedicado à projeção populacional é essencial para o planejamento e a implementação de políticas públicas. “Além disso, ele auxilia os diversos setores produtivos na análise e previsão de suas atividades presentes e futuras”, avalia.

Segundo o painel, os centros urbanos devem ganhar 986.284 pessoas a mais nas próximas duas décadas e meia – crescendo de 10.672.024 habitantes, em 2025, para 11.658.308, em 2050 – a população vivendo nas áreas rurais deve cair de 1.218.556 pessoas, em 2025, para 745.523 em 2050 – 473.033 a menos.

O Grau de Urbanização do Paraná está mudando: passou de 58,6% no Censo de 1980, para 73,4% em 1991, 81,4% em 2000, 85,3% em 2010 e 89% em 2022.

A projeção para os próximos anos prevê um contingente urbano de 90,9% em 2030, 91,8% em 2035, 92,6% em 2040, 93,4% em 2045, e 94% em 2050. Além disso, o estudo aponta que 147 municípios terão a mesma ou uma proporção superior à do Estado na população urbana, ou seja, com 94% ou mais das pessoas vivendo nas cidades.

ENVELHECIMENTO

Um dos dados mais interessantes do estudo é o envelhecimento da população. O número de pessoas com idade 60+ no Paraná passará de 2,08 milhões em 2025 (17,56% da população) para 3,69 milhões em 2050 (29,81% da população). Em 2050 serão 164 mil pessoas com mais de 90 anos, por exemplo, sendo 36 mil em Curitiba.

Além disso, o índice de envelhecimento da população paranaense passará dos atuais 91,6 para 115,1 em 2030, 170,1 em 2040 e 217,7 em 2050. O Índice de envelhecimento é a relação entre o número de pessoas idosas e o número de crianças e adolescentes em uma determinada população.

Daqui a 10 anos, em 2035, a principal faixa etária do Paraná será entre 40 e 44 anos: 452 mil mulheres e 441 mil homens. Em 2045, a principal faixa das mulheres será entre 50 e 54 anos (447 mil) e dos homens, 40 a 49 anos (438 mil).

MULHERES COMO MAIORIA

Outro dado relevante é o aumento da população feminina nos próximos 25 anos. Em números absolutos, a diferença entre as populações feminina e masculina aumentará dos atuais 280 mil habitantes a mais de mulheres (em 2025) para 360 mil (em 2050).

Hoje, dos 11,89 milhões de habitantes do Paraná, 51,2% (6,08 milhões) se declaram mulheres e 48,8%, homens (5,80 milhões). Em 2050, quando a população projetada do Paraná será de 12,04 milhões de pessoas, esta proporção será de 51,5% de mulheres (6,38 milhões) e de 48,5% (6,02 milhões) de homens.

ANÁLISE DOS CENSOS

Outro painel do Ipardes tem o histórico do censo demográfico do Paraná e seus 399 municípios desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, há 153 anos. Disponíveis no site do instituto desde 2024, os dados incluem os censos de 1872 a 2022 e estão dispostos em planilhas, utilizando recursos adicionais de visualização, permitindo consulta mais rápida e fácil pelos usuários.

Uma das análises possíveis é ver o tamanho do salto da população, de 126,7 mil pessoas em 1872 para 11,4 milhões em 2022, atualmente a quinta maior do Brasil. Entre o primeiro censo e o de 1980, com um século de diferença, a população do Paraná ganhou 7,5 milhões de pessoas.

Agência Estadual de Notícias