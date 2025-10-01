11º BPM realiza almoço em comemoração ao Dia do Veterano Policial Militar

O 11º Batalhão de Polícia Militar promoveu nesta quarta-feira, 1, um almoço em comemoração ao Dia do Veterano Policial Militar, data de especial significado para a corporação e para toda a sociedade. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares e convidados.

O encontro teve como objetivo valorizar e reconhecer aqueles que, com dedicação e coragem, ajudaram a construir a história da Polícia Militar do Paraná e, de modo muito especial, a trajetória do 11º BPM. Muitos dos veteranos presentes foram protagonistas na consolidação da unidade, que desde sua inauguração, tem sido referência no Centro-Oeste do Estado.

Durante a celebração, foram lembradas as contribuições desses homens e mulheres que, ao longo de suas carreiras, não apenas defenderam a sociedade, mas também deixaram como legado o exemplo de disciplina, honra e comprometimento com a farda.

A presença maciça dos veteranos reforçou o espírito de união e a continuidade dos valores que sustentam a Polícia Militar há 171 anos de existência, dos quais 48 anos se entrelaçam à história do 11º BPM.

O Comando do Batalhão ressaltou que os veteranos são parte essencial da memória institucional e permanecem sendo inspiração para as novas gerações de policiais militares, que seguem a missão de proteger e servir a população paranaense.