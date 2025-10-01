CM/Futsal recebe o Manoel Ribas para o jogo da volta das oitavas de final da Série Ouro

Precisado apenas de um empate para avançar às quartas de final do Paranaense Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe nesta quinta-feira, 2, às 19h30 na Arena UTFPR (Belin Carolo), o Manoel Ribas, para o segundo e decisivo jogo dos playoffs da competição estadual.

Na primeira partida, o Carneirão superou o adversário fora de casa por 2 a 0. Quem passar duela contra o Foz Cataratas por uma vaga nas semifinais.

Para o confronto, Campo Mourão não poderá contar com o ala Eduardo Jabá e o pivô Renan, lesionados. Porém, terá a volta do goleiro Françoar, que ficou de fora do último compromisso pela Liga Nacional, cumprindo suspensão automática.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, Supermercados Bom Dia e Marujo Sports.