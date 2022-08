CMDCA de Campo Mourão comemora 30 anos

Uma cerimônia na tarde desta quarta-feira (10), no Centro da Juventude Itachir Tagliari, marcou o aniversário de 30 anos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Campo Mourão. O evento teve a presença de crianças e adolescentes atendidos pela Secretaria de Assistência Social, assim como de representantes dos órgãos ligados à rede de proteção à criança e ao adolescente e do prefeito Tauillo Tezelli.

O CMDCA é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes. Também faz o registro de entidades que atuam com crianças e adolescentes e acompanha se os projetos e programas realizados atendem aos requisitos da legislação.

Além disso, gerencia e estabelece os critérios de utilização de recursos dos fundos de direitos da criança e do adolescente municipais. “Ao longo desses 30 anos muitas foram as conquistas, como ampliação dos serviços públicos, a lei que prevê as políticas públicas voltadas a esse público, enfim, uma jornada de atendimento”, ressaltou a presidente do CMDCA, Paula Vanalli, ao acrescentar que o município ainda tem muitos desafios a vencer.