Acidente entre três veículos deixa mulher ferida na região

Três veículos envolveram-se em um grave acidente na noite desse domingo, 5, na rodovia PR 549, próximo ao distrito de Bourbônia, entre Luiziana e Corumbataí do Sul. Uma mulher de aproximadamente 60 anos ficou ferida.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão envolveu um GM/Celta, um GM/Cobalt e um Fiat Palio. O motorista do Celta, J.A.N., 54 anos, dirigia sentido Luiziana a Corumbataí do Sul, quando bateu frontalmente com o Cobalt, que seguia no sentido contrário.

Na sequência, alguns minutos após o acidente, o Fiat/Palio que seguia no sentido Luiziana/Corumbataí acabou batendo na traseira do Celta que estava sobre a pista.

O acidente resultou em lesões leves na passageira do Celta, que foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão por uma ambulância do município de Corumbataí.

O Celta era ocupado por quatro pessoas, assim como o Cobalt, enquanto no Palio o motorista estava acompanhando de mais uma pessoa. Apenas a passageira do Celta se feriu.

O condutor do Fiat/Palio se evadiu do local antes da chegada da equipe policial, sendo identificado pelo seu irmão que compareceu posteriormente ao local.

Os condutores do Celta e Cobalt foram submetidos a teste de alcoolemia e foi constatado embriaguez (0,45mg/L) no motorista do Celta, sendo encaminhado para a delegacia de Barbosa Ferraz para procedimentos cabíveis.

Com informações: Polícia Rodoviária Estadual