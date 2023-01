Xaxixão ganha “sobrevivência”

A renovação por mais três meses das permissões para uso dos quiosques do calçadão, praça São José, praça do Fórum e terminal de ônibus urbano, pela prefeitura de Campo Mourão, vai permitir que o Xaxixão Lanches mantenha o atendimento.

A autorização, que encerraria em 31 de dezembro, agora vai até 31 de março. Com isso, Juvenal Pedroso da Silva Filho, 69 anos, vai manter as portas abertas até 28 de fevereiro. Em entrevista ao Tasabendo.com nesse fim de semana, Juvenal contou um pouco sobre sua trajetória de 51 anos com o Xaxixão.

Ele até acreditava que o prazo da prefeitura havia expirado e já tinha planejado o encerramento das atividades para esse domingo, 8. Porém, como a prefeitura prorrogou a licença, tanto ele quanto os antigos clientes, que lamentaram a notícia do fechamento do Xaxixão comemoraram.

“Vai ser importante esse prazo para que eu possa acertar algumas pendências com a prefeitura”, disse Juvenal, que não descarta a manutenção da mais antiga casa de lanches de Campo Mourão. “Vamos ter um prazo longo agora para pensar sobre isso”, declarou

REVITALIZAÇÃO

A Praça Bento Munhoz da Rocha Neto (Praça do Fórum), passará por uma ampla revitalização. O investimento será de R$ 2,7 milhões. Os recursos são de financiamento do governo federal e as obras devem ser iniciadas na segunda quinzena de janeiro.

Construída em meados de 1972, com projeto do arquiteto José Carlos Spagnuolo, a praça nunca passou por nenhum tipo de revitalização. O local é um ponto turístico da cidade e possui algumas características que diferenciam das demais, como a sede do Fórum da comarca, lanchonete, quiosque, quadra de vôlei de areia, ponto de ônibus, além de um monumento de aço inox alusivo ao lançamento do Plano Nacional de Conservação de Solos, construído em 1976.

O projeto prevê a revitalização dos canteiros; academia ao ar livre; quadra de vôlei de areia; bica d´água; playground; áreas de convivência; canteiros de plantas; ciclo park; paraciclo; caixa d´água; abrigo de resíduos; abrigo de gás; espaços para futuras instalações de duas lanchonetes e sanitários; paisagismo e iluminação.