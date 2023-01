Colisão faz veículo tombar e motorista fica ferida em Campo Mourão

Uma mulher ficou ferida após o veículo Nissan March que ela dirigia tombar ao chocar-se com um GM/Celta. O acidente ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 9, na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Santos Dumont.

A motorista do Nissan March dirigia pela avenida, sentido Centro/Lar Paraná e ao chegar no cruzamento com a rua Santos Dumont teve o veículo atingido pelo Celta.

O condutor do Celta não parou no cruzamento e, com a batida, o Nissan tombou. O Siate prestou atendimento e encaminhou a mulher ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos leves. O motorista do Celta não se feriu.