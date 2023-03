Município programa ações para marcar o Dia da Mulher

O Dia da Mulher (8 de março) será marcado por algumas atividades organizadas pela administração municipal específicas para a data. Na área da Saúde, será realizada a Campanha de Preventivo em todas as UBS (exceto na Vila Guarujá) das 16h30 às 20h30.

No Centro da Juventude, a partir das 13h30, haverá atividades para mulheres e palestra sobre Empoderamento Feminino com Titina Espindola. O público alvo são as mulheres que frequentam aulas de atividades físicas e dos CRAS.

A Fundação de Esportes e Fundação Cultural vão realizar atividades conjuntas no Parque do Lago no dia 12 de março (domingo), a partir das 14 horas, especialmente para o público feminino. Outras secretarias do município terão comemorações internas para homenagear as servidoras.

O Dia da Mulher é comemorado em todo o mundo no dia 8 de março desde 1970. A data simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade na atividade profissional, contra o machismo e a violência.