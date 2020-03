Workshop: Planejamento para o setor de vestuário na Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza workshop de planejamento específico para o setor de vestuário nesta terça-feira (3/3), a partir das 19 horas. Apresentar ferramentas de suporte na tomada de decisão e organização das empresas é uma das metas do evento, que faz parte de um ciclo de treinamentos organizados pela entidade empresarial para os empresários e gestores de empresas filiadas.

O workshop desta terça-feira, promovido através de parceria com o Sicoob e o Sebrae, será coordenado pela consultora Rosilene Ribeiro Colchon. Será realizado na sede da Acicam. A representatividade do setor do vestuário para o município na geração de empregos e renda levou a Acicam a organizar o evento. Uma parte significativa das empresas associadas à entidade atua no setor de vestuário.

Em janeiro, a Acicam realizou palestra para os empresários sobre o Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de dados, proferida pela advogada Vivian Moraes, gerente Jurídica do SPC Brasil, além da coordenadora Jurídica da Faciap, Carolina Taborda. Mais de 120 empresários e gestores participaram da palestra.

Já no dia 18 de fevereiro, a Acicam realizou workshop de planejamento com a psicóloga Coach Angelis Bogdnovicz. O evento foi realizado através de parceria com o Sicoob e o Sebrae.