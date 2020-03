Acicam divulga relatório de atendimentos do SPC de fevereiro

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), oferecido pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), fechou o mês de fevereiro com 18.921 registros ativos de consumidores inadimplentes cadastrados: 18.384 pessoas físicas e 537 pessoas jurídicas. No mês passado foram realizadas 658 inclusões de inadimplentes: 614 de pessoas físicas (CPF) e 44 de pessoas jurídicas (CNPJ).

O relatório de atendimentos prestados pelo SPC/Acicam em fevereiro aponta 8.858 consultas. Detalha que 8.157 consultas foram realizadas através das internet (92,08 por cento) e que 493 consultas foram atendidas no balcão do órgão, que funciona no segundo pavimento do Centro Empresarial Cidade.

No relatório também é especificado o número de consultas atendidas no mês passado, por modalidade: SPC Mix – 5.115; SPC Mix Mais – 1.247; Cheque Analítica – 189; Insumo – 1.388; SPC Maxi – 340; SPC Busca – 17; Concentre – 22; Confirma PF + PJ – 58; SPC Mix Plus – 240; SPC Mix Top – 242.

Em fevereiro, 378 débitos cadastrados no SPC/Acicam foram excluídos pela regularização das pendências: 378 de pessoas físicas e 8 de pessoas jurídicas.