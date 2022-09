Semana Nacional do Trânsito terá passeio ciclístico e palestras

Uma palestra para idosos no barracão comunitário do Conjunto Fortunato Perdoncini marca a abertura, nesta sexta-feira (16), da Semana Nacional do Trânsito, em Campo Mourão. O encontro será às 14 horas, onde também haverá confecção de carteirinhas de idosos. As ações são organizadas pela Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), em parceria com a Polícia Militar e 8ª Ciretran.

Na segunda-feira, dia 19, outra palestra para os idosos será realizada no CRAS Asa Leste, às 9 horas. À noite (19 horas), está programado um passeio ciclístico para iniciantes com largada na Praça São José, em parceria com grupos de bike. A abordagem será sobre segurança no pedal, com distribuição de refletores para bikes.

Na terça, dia 20, a Polícia Rodoviária Federal vai ministrar uma palestra para motoristas da prefeitura e da empresa responsável pelo transporte coletivo urbano. A ação será às 9 horas, no Centro da Juventude. Nesse mesmo dia a Diretran e Ciretran farão uma palestra para trabalhadores da empresa Consolata, às 15 horas. Na quinta (22), no Centro da Juventude, palestra para idosos e na sexta, dia 23, o encerramento será marcado com uma ação referente a prevenção de acidentes, às 14 horas, na empresa JBS.

Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro em 1997, a Semana Nacional de Trânsito promove por meio da conscientização de condutores, passageiros, ciclistas e pedestres, um trânsito mais seguro. Deve ser o momento em que todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito promovam ações de educação e conscientização para a segurança no trânsito.