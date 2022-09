Whorkshop sobre gestão de convênios reúne grande público em C. Mourão

Vários prefeitos, secretários municipais, engenheiros civis, entre outros gestores de demais áreas, participam do 1º Workshop sobre a gestão de convênios, promovido durante todo o dia desta segunda-feira (19), pela Comcam e Condescom, na sede da entidade, em Campo Mourão.

O evento é um encontro técnico, cujo objetivo é dirimir dúvidas das prefeituras na celebração e, principalmente, execução de convênios entre os Ministérios do Governo Federal e municípios. Além de palestras sobre temas específicos, os participantes estão promovendo rodadas de conversa e sanando dúvidas perguntando diretamente a técnicos de Brasília que participam da reunião.

“É um encontro técnico onde os municípios estão tendo a oportunidade de sanar dúvidas e esclarecer pontos que são extremamente importantes para celebração e execução de convênios”, comentou o presidente da Comcam e Condescom, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna, que participa do workshop. Ele acrescentou que a proximidade entre os técnicos dos Ministérios com técnicos das prefeituras é ‘extremamente importante’ para que o município alcance efetivamente o empreendimento almejado.

A diretora de Estruturação Regional e Urbana (DERU) do Ministério do Desenvolvimento, Sônia Faustino Mendes, destacou que os convênios podem ser celebrados diretamente entre o Ministério do Desenvolvimento e prefeituras tanto por meio de emendas parlamentares quanto por recursos discricionários. “Hoje temos uma realidade, os recursos discricionários estão um pouco escassos. Então os parlamentares têm apoiado muito a politica de desenvolvimento regional quando alocam os recursos no Ministério”, destacou.

O coordenador Geral de Obras e Aquisições (CGOA), André Phellipe Almeida Santos, comentou a importância de encontros técnicos como o workshop promovido pela Comcam. Segundo ele, desta maneira, ‘Brasília vem a Campo Mourão’ e não os municípios à Brasília, se referindo a possibilidade de um grande número de prefeituras receber informações importantes sobre convênios em um único local.

“A Comcam está de parabéns pela iniciativa. Hoje estamos sanando dúvidas dos 25 municípios que compõem a Comcam e de outras cidades do Estado. Desta forma fica muito mais fácil levar a informação, retirar dúvidas e repassar o caminho certo aos gestores para conseguirem sucesso na celebração de convênios que serão convertidos em obras e empreendimentos beneficiando a população”, frisou.

Para a coordenadora Geral de Análise de Projetos de Estruturação Regional e Urbana (CGAP), Vanessa da Silva Cruz; o encontro está sendo uma troca de informações com os municípios. “É uma troca de informações, principalmente eliminado dúvidas a respeito de pontos importantes para a celebração de convênios”, disse.