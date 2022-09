17º Costelão da IPC será servido no próximo domingo

No próximo domingo, dia 25 de setembro, a Igreja Palavras que Curam (IPC) vai promover a 17ª edição do se tradicional Costelão. Os convites estão à venda ao preço de R$ 120,00 cada um, com direito a prato personalizado.

Segundo o pastor Antonio Ibanez Junior, mais conhecido por pastor Toninho, assim como em anos anteriores, o costelão será servido pelo sistema drive thru. A retirada dos combos deverá ser feita na sede da IPC, localizada na Avenida João Batista Salvadori, 2948, a partir das 11 horas. A costela vem acompanhada de maionese.

Pastor Toninho conta que a ideia do Costelão surgiu quando ele ainda comandava uma igreja em Curitiba, há mais de 20 anos. “A gente fazia uma confraternização com as famílias no dia 1º de maio. Depois que cheguei a Campo Mourão, há cerca de 20 anos, logo começamos a fazer aqui também”, revela.

A cada edição são preparados ao menos 1 mil convites. O valor arrecadado com as vendas serão revertidos para a construção do novo templo.