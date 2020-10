Web reunião discute rotas permanentes de curta e longa distância na região

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-IDR-Paraná regional de Campo Mourão realizou na semana passada uma reunião virtual para apresentar aos gestores municipais, autoridades, turistas e técnicos, os projetos e propostas de turismo rural para região.

Os temas foram abordados pelo gerente regional de extensão rural Jairo Martins de Quadros, pela coordenadora Estadual de Turismo Rural, Terezinha Busanello Freire e pelo extensionista rural Clóvis José Rosa, responsável pelo turismo na região da Comcam.

Foram apresentados o projeto Caminhada na Natureza Permanente e de Longa Distância Pela Agricultura Familiar-Território Vale do Ivaí, circuitos de caminhadas na natureza calendário 2021 na região de Campo Mourão e proposta para projeto de Cicloturismo.

Segundo a coordenadora Terezinha, o projeto caminhadas permanentes de longa distância vai abranger 17 municípios das regiões que compõem o Vale do Ivaí, totalizando percurso de 515 km, e tem como objetivo ofertar à sociedade, um roteiro diferenciado de turismo rural, bem como gerar renda financeira aos agricultores que farão parte do trajeto e projeto.

A previsão da realização do circuito é para início de ano 2021 e está sendo estruturado em parceria IDR-Paraná, prefeituras municipais, comunidades rurais e Paraná Projeto.

Durante a reunião, o extensionista Clóvis apresentou o relatório das caminhadas realizadas em 2019 e o calendário de caminhadas para 2021, além da proposta do Cicloturismo, aproveitando as rotas que estão sendo elaboradas. O tema Rota da Fé que já está na 59ª edição e a proposta dos Caminhos dos Jesuítas que irá envolver os municípios de Campo Mourão, Corumbataí do Sul,

Barbosa Ferraz e Fênix foram abordados pelo coordenador da Rota da Fé Ruben Moyano e pelos padres Jurandir Coronado Aguilar e Gaspar Gonçalves da Silva, de Campo Mourão e pelo agropecuarista e apoiador Antonio Gancedo.

Participaram ainda o supervisor do SENAR Josiel Nascimento, representando Adeturs Viviane Paz, coordenador do grupo Amigos de Caminhadas, Andrey Legnani e técnicos do IDR-Paraná, desta e de outras regiões envolvidas. No encerramento foram tratados os encaminhamentos e voluntários apoiadores para efetivação dos projetos.

INformações: Unidade Regional IDR-Paraná de Campo Mourão.