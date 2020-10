Uningá Polo EAD CM realiza Drive Thru Solidário em prol do Lar dos Velhinhos

A Uningá Polo EAD Campo Mourão está realizando nesta terça-feira (20), uma ação solidária para arrecadar doações ao Lar dos Velhinhos Frederico Ozanan de Campo Mourão. Trata-se do “Drive Thru Solidário”, realizado no próprio Polo EAD Campo Mourão.

As pessoas poderão doar produtos de limpeza, roupas ou alimentos não-perecíveis. A ação ocorre no sistema drive thru em razão da pandemia do coronavírus.

O endereço da Uningá em Campo Mourão é Rua Santa Catarina, número 2.222, centro da cidade. As doações poderão ser feitas até às 17h. Mais informações pelo (44) 99824 3336 – WhatsApp.