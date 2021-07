PM constata incêndio em galpão e aciona Bombeiros

Um galpão de madeira, localizado na avenida Comendador Norberto Marcondes, próximo ao estádio municipal, em Campo Mourão, teve um princípio de incêndio ontem à noite. O fogo ainda se iniciava, quando foi percebido por policiais que passavam com uma viatura pela avenida.

Eles acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e as chamas foram apagadas antes que causassem maiores danos. Segundo as informações, o proprietário do local morreu recentemente de covid-19. A causa do incêndio ainda é desconhecida.