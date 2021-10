Unicampo lança Vestibular 2022 com concurso de bolsas

O ano pode estar no final, mas o Vestibular de Verão da Unicampo só está começando! A Faculdade Unicampo se prepara para acolher os seus futuros alunos, e já no dia 05 de outubro as vagas do Vestibular se abrem, e junto delas se abre também um leque de novas oportunidades para você. Vai deixar passar essa?

Serão 520 vagas do vestibular ao total, sendo 70 para Arquitetura e Urbanismo, 40 para Direito, 50 para Enfermagem, 60 para Estética, 40 para Fisioterapia, 60 para Gestão Comercial, 60 para Gestão de RH, 60 para Gestão de Cooperativas e 80 para Psicologia.

Estando agora localizada no centro da cidade, a Unicampo oferta cursos com nota de excelência pelo MEC, capacita para o mercado de trabalho e suas diversas situações, com estágios desde os primeiros semestres, oferta laboratórios de alto nível, visitas técnicas e eventos, projetos de extensão e monitorias, além de cursos e oficinas extras. E para os cursos de Psicologia, Fisioterapia e Estética, a Faculdade oferece a Clínica Escola para cada um desses cursos – a Uniclínica, a UniFisio e a UniEstética respectivamente, onde os alunos atendem a comunidade externa com o auxílio e supervisão de professores.

E mais, no curso de Direito a Instituição vem com um pacote de novidades, principalmente voltadas à Inovação. Os acadêmicos agora, serão enriquecidos nas disciplinas aprendendo a incorporar o legal design e visual law nas peças jurídicas. Além disso, a Unicampo formalizou umtermo de cooperaçãocom o Tribunal de Justiçapara a implantação de um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), que é uma unidade do Poder Judiciário, responsável pela realização de sessões de conciliação e mediação, bem como pelo atendimento e orientação dos cidadãos, tudo gratuitamente. Além do Núcleo de Prática Jurídica, o qual é um órgão direcionado aos estudantes de Direito, geralmente em fase de estágio, para poderem ter a oportunidade de unir a teoria com a prática. E, não para por aí, o acadêmico ganhará 1 livro físico por disciplina, são quase 50 livros ao todo.

As novidades não param. Nos Cursos de Gestão, a parceria com o SEBRAE continua ainda mais forte, são diversos projetos que caminharão durante o curso para deixar o acadêmico apto a montar seu próprio negócio, seu startup e com todo conhecimento em empreendedorismo, inovação e mercado.

Quer mais? A Unicampo também preza pelo lado social! Possui o Rotary Club Satélite Gralha Azul Unicampo, com mais oportunidades que os acadêmicos poderão usufruir, desde a participação em projetos até intercâmbio estudantil nacional e internacional.

Os benefícios não param por aí! Os alunos também podemfinanciar o curso em até 50% com o FEP, o Financiamento Próprio Estudantil, e só pagar depois de formado, sem acréscimos de juros.