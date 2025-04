Últimas atividades do Dia Mundial da Criatividade

Nesta quarta-feira (23/4) encerra-se a vasta e diversificada programação que Campo Mourão preparou para o Dia Mundial da Criatividade (World Creativity Day), que é considerado o maior festival colaborativo de criatividade do planeta. As atividades – todas gratuitas – começaram segunda-feira e um bom público tem participado da programação.

Esta é a programação para este último dia no campus da UTTFPR: 8 horas – dinâmica ”Imagine que você é uma abelha” (com Elizabete Satsuki Sekine, Ana Luisa Coccia Nogari e Laís Palugan Costa) e Empreende Game (com a Acicam Jovem); 9 horas – projetos de robótica, educação, tecnologia da informação e meio ambiente desenvolvidos pelos estudantes dos cursos técnicos da rede estadual de Campo Mourão; 12 horas – Acontece às Quartas/Karaokê; 14 horas – Explorando o universo das altas habilidades – pesquisa científica e cultural como alavancas para a criatividade; 18 horas;18 horas – Ideias criativas para diminuir os impactos humanos sobre o meio ambiente – minha contribuição para o planeta; 20 horas – palestra “Gestão inteligente – você está preparado para liderar na era das IA’s?”.

Três atividades serão realizadas na Casa da Cultura: 9 horas – Literatura de Cordel – tradição, arte, memória e poesia na UTFPR; 19 horas – palestra “A Arte de ser Criativo – técnicas para inspirar e inovar; 20 horas – debate “Um bate-papo inspirador com as escritoras mourãoenses Aline Ambrósio e Ana Paula Soares.

Para o Sesc estão agendadas as seguintes atividades: 10 horas – Oficina “Sabores seguros – a arte das boas práticas em alimentos; 17 horas – dinâmica “Advinhódromo – desafios de adivinhação; 18 horas – aulão de ritmos (ginástica mix); 19h30min – Mãos na rua – criatividades e urbanismo tático em ação.

Na sedo do Ipplan, as atividades acontecem pela manhã e à noite: 9 horas – palestra “A importância do Codecam na sociedade”; 10 horas – palestra – Economia Criativa; 20 horas – palestra “Inovação – O motor do Crescimento Empresarial”.

Neste ano, o evento celebra o tema “Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto”, destacando como a união de diferentes gerações pode gerar soluções inovadoras e impactantes.

A participação da cidade no WCD 20225 é resultado da atuação do Idea5, que é uma associação de empreendedorismo e inovação formada por cinco entidades: UTFPR, Sebrae, Fundação Educere, Município de Campo Mourão e Sicoob. O coordenador da participação de Campo Mourão no evento é Rafael Pequito (da UTFPR).