Vila Acicam funciona no centro de Campo Mourão

Pelo segundo ano consecutivo, a programação natalina preparada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão inclui o funcionamento da Vila Acicam, que oferece inúmeros atrativos para as crianças. O “passaporte” para usufruir das atrações disponibilizadas é o cupom da campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021”, fornecido aos clientes pelas mais de 200 empresas que já aderiram a tradicional promoção da entidade empresarial.

A Vila Acicam está instalada no trecho da rua Brasil que divide as praças São José e Getúlio Vargas, no centro da cidade. Funciona das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados permanece aberta das 19h às 17h. Também funciona aos domingos, das 13h às 18h

É na Vila Acicam que os consumidores recebem sorvete, algodão doces, pipoca e outras guloseimas com que foram contemplados nos cupons da campanha “Campo Mourão Cidade Natal” recebido nas compras realizadas nas lojas que fazem parte da promoção. Os cupons contemplam ainda os consumidores com passeios no tradicional Trenzinho de Natal e o direito de utilizar brinquedos recreativos (cama elástica e tobogã inflável). No próximo dia 10, das 20 às 22 horas, o Papai Noel estará na Vila Acicam.

CAMPANHA

A campanha “Campo Mourão Cidade Natal/2021”, promovida pela Acicam, tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed/Campo Mourão, Sicoob, Sicredi e Cresol.