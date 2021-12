OSB/Campo Mourão recebe certificado “100% Eficiente”

A unidade do Observatório Social do Brasil (OSB), em atividade há 14 anos em Campo Mourão, ficou em terceiro lugar no ranking nacional do programa “100% Eficiente”, desenvolvido pelo segundo ano consecutivo. Disseminar e coletar as melhores práticas de gestão das aproximadamente 150 unidades filiadas ao Sistema OSB espalhadas por 17 estados brasileiros constituem-se nos principais objetivos da ação, que promove ainda o reconhecimento público pelo cumprimento das metas propostas.

O ranking das unidades contempladas no programa “100% Eficiente/2021” foi anunciado durante a realização do 12º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais (Enos), que aconteceu entre os dias 1 e 3 de dezembro, de forma digital. Trata-se do maior encontro de entidades de controle social do país e reúne dirigentes, técnicos e voluntários dos OSB’s locais para disseminar as boas práticas e aperfeiçoar metodologia.



Em primeiro lugar no ranking ficou o OSB de Itabira (Minas Gerais), com 4.850 pontos. Já em segundo lugar ficou o OSB/seção os Campos Gerais (Paraná), com 4.820 pontos. A unidade de Campo Mourão somou 4.754 pontos. O meio digital facilita o acesso e oportuniza também a participação de investidores, parceiros e sociedade.

ENOS

Uma vasta programação marcou o Encontro Nacional de Observatórios Sociais do Brasil, com destaque para a construção de agendas e proposições com a participação de todas unidades do Sistema OSB. A intenção foi ouvir diretamente os coordenadores, diretores e voluntários que culminou com a proposição de uma agenda coletiva, ao final do evento, com uma perspectiva positiva: prevenção à corrupção, monitoramento do legislativo municipal e novas propostas de gestão das unidades OSB’s.

PARCEIROS

O OSB/Campo Mourão tem como parceiros a ACICAM, Centro Universitário Integrado, Unicesumar, FIEP, Cristófoli Biossegurança, Super Padaria Fiorella, Bisi Contabilidade, Supermercado Carreira, Imobiliária Monalisa, Loja Maçônica Oliveira Zanini, Loja Maçônica Templários da Fraternidade, Loja Maçônica Luz do Oriente, CampoPlastic.