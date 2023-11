Vila Acicam foi confirmada no Natal de Campo Mourão

Pelo quarto ano consecutivo, as atrações de Natal em Campo Mourão vão incluir o funcionamento da Vila Acicam na praça São José, no centro da cidade. A confirmação foi dada pelo presidente da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Ben-Hur Berbet, na última reunião mensal ordinária da entidade.

No decorrer das próximas semanas será iniciada a montagem de toda a estrutura e a Vila Acicam funcionará de 1º a 30 de dezembro. Uma vez mais, o espaço contará com diversos equipamentos de recreação para as crianças. Também foi confirmada a distribuição de guloseimas: pipoca, sorvete e algodão doce. Um número crescente de crianças e adolescentes, acompanhados pelos pais ou responsáveis, passa pela Vila Acicam há cada edição do projeto idealizado e implementado pela entidade empresarial que em julho último completou 70 anos de fundação.

Na primeira edição do Vila Acicam, em 2020, a frequência de público foi prejudicada em razão das medidas restritivas adotadas devido a pandemia de Covid-19. Já em 2021, milhares de pessoas usufruíram dos atrativos disponibilizados gratuitamente no espaço. O recorde de público na Vila Acicam foi registrado em 2022. Para este ano, os organizadores se preparam para atender um público ainda maior.

A ação foi implementada já no primeiro ano da gestão do reeleito presidente Ben-Hur Berbet, dentro da proposta espelhada no slogan “Acicam Para Todos”. O dirigente ressalta que a Vila Acicam constitui-se sobretudo em uma ação social direta para a comunidade, destacando que a entidade tem sua história marcada não apenas pela forte atuação na área empresarial. Ele destaca também a participação ativa da Acicam em movimentos em defesa dos interesses de Campo Mourão nas mais diferentes áreas, em mobilizações em prol de instituições locais e pelas parcerias com instituições da sociedade organizada.

EXPRESSO DA ALEGRIA

Também está confirmada a participação do Expresso da Alegria, o “trenzinho” da Acicam, na programação natalina deste ano. O embarque e desembarque dos passeios gratuitos será feito nas imediações da Vila Acicam.

O ônibus transformado no Expresso da Alegria foi adquirido pela atual diretoria da Acicam (anteriormente, o “trenzinho de Natal” era locado pela entidade). Ao longo de todo o ano, o veículo é utilizado por entidades sociais, empresas, etc. Recentemente foi solicitado pelo Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana para um passeio pela cidade com seus internos. Também já foi usado pela Apae e várias outras instituições. O prefeito Tauillo Tezelli indicou uma escola para o primeiro passeio.