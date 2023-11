PRF apreende grande quantidade de cigarros eletrônicos em Engenheiro Beltrão

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde dessa quarta-feira, 1º, uma caminhonete Fiat Strada, com placas de Ivaiporã, carregada com aproximadamente 4.000 unidades de cigarros eletrônicos (vapers) oriundos do Paraguai.

A apreensão ocorreu na rodovia PR-317, em Engenheiro Beltrão. Após receber a ordem de parada dos policiais, o motorista fugiu em alta velocidade. Alguns quilômetros depois, ele adentrou uma área de plantação às margens da rodovia, abandonou o veículo e fugiu a pé.

Os policiais efetuaram buscas objetivando sua localização, porém não foi possível encontrá-lo. O veículo carregado com os cigarros eletrônicos contrabandeados foi encaminhado à Receita Federal de Maringá.