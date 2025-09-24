Vice-governador do Paraná e outras autoridades hoje em evento na Acicam

Está confirmada a participação do vice-governador do Paraná, Darci Piana, no evento que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira (24/9), a partir das 19 horas, no hall do Centro Empresarial Cidade. No evento será feita a entrega de prêmios das últimas duas etapas da campanha promocional “Acicam Premiada” e ainda o lançamento oficial da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025”.

A cerimônia contará também com a presença do secretário estadual da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes (deputado estadual licenciado) e do prefeito Douglas Fabrício, entre outras autoridades e lideranças. Darci Piana também é presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac.

O evento será comandado pelo presidente da Acicam, Francisco Viudes, juntamente com o diretor de Promoções e Eventos da entidade, Newton dos Santos Leal. Um grande número de associados da instituição, autoridades locais, dirigentes de outras entidades empresariais, dirigentes de órgãos de apoio ao setor produtivos, imprensa e representantes das empresas patrocinadoras das campanhas promocionais da Acicam são esperados na solenidade.

PRÊMIOS

Serão entregues no evento os dois carros zero quilômetro sorteados na última etapa da campanha Acicam Premiada. Marcos Nakayama (com uma compra realizada no Supermercado Carreira) e Pedro Paulo da Silva (que comprou na Lojas LM) foram os ganhadores dos dois veículos Fiat Mobi Like zero quilômetro. Também serão entregues cinco vales compras de R$ 3 mil sorteados na etapa final da promoção, além de duas churrasqueiras Pit Smoker, diárias no resort Águas de Jurema e cinco vale compras de R$ 1 mil sorteados no Dia dos Pais. Todos os sorteios da campanha “Acicam Premiada” foram realizados através da Loteria Federal e mais de 200 mil cupons foram cadastrados pelos consumidores.

A promoção da Acicam teve a adesão de 227 empresas e contou com o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participaram a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.

NATAL

No lançamento da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2025” será anunciada a premiação aos consumidores que fizerem compras nas empresas participantes da promoção, o início da data de comercialização dos kits da promoção para as empresas, período da campanha, datas dos sorteios de prêmios e outros detalhes.

Para possibilitar a participação de empresas de todos os portes, a Acicam vai disponibilizar vários kits às empresas interessadas. A intenção é reunir o maior número possível de empresas, dos mais diferentes ramos de atividades, instaladas no centro da cidade e também nos bairros, fortalecendo assim o comércio mourãoense.