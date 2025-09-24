Prefeito de vereadores de Luiziana cobram medidas urgentes da Copel e Sanepar por cortes constantes de água e energia

O prefeito de Luiziana, Edson Liss, e os vereadores do município voltaram a cobrar providências urgentes da Copel e da Sanepar diante dos recorrentes problemas de falta de água e quedas de energia elétrica que afetam a cidade.

Nesta terça-feira (23), após novos registros de queda de energia desde o último sábado (20), devido ao vendaval que atingiu Luiziana e região, a Prefeitura reforçou a necessidade de uma solução definitiva.

Segundo o prefeito, os problemas não são recentes: “Vale ressaltar que esse problema não é de agora. Há muitos anos a nossa cidade sofre por causa da falta de água e das quedas de energia. Nós, junto com o Poder Legislativo, vamos lutar para buscar uma solução definitiva para nossa população”, afirmou Edson Liss.