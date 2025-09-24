Prefeito de vereadores de Luiziana cobram medidas urgentes da Copel e Sanepar por cortes constantes de água e energia
Por Redação Tasabendo em 24 de setembro, 2025 às 11:40
O prefeito de Luiziana, Edson Liss, e os vereadores do município voltaram a cobrar providências urgentes da Copel e da Sanepar diante dos recorrentes problemas de falta de água e quedas de energia elétrica que afetam a cidade.
Nesta terça-feira (23), após novos registros de queda de energia desde o último sábado (20), devido ao vendaval que atingiu Luiziana e região, a Prefeitura reforçou a necessidade de uma solução definitiva.
Segundo o prefeito, os problemas não são recentes: “Vale ressaltar que esse problema não é de agora. Há muitos anos a nossa cidade sofre por causa da falta de água e das quedas de energia. Nós, junto com o Poder Legislativo, vamos lutar para buscar uma solução definitiva para nossa população”, afirmou Edson Liss.
Ele destacou ainda que, se necessário, medidas mais rígidas serão tomadas: “Não vamos medir esforços. Se preciso, levaremos essa demanda a órgãos como o Ministério Público, para que uma solução seja encontrada o mais rápido possível”, completou.
O prefeito também lembrou que diversas reuniões já foram realizadas com representantes das duas companhias, mas a situação continua prejudicando os moradores e causando transtornos ao município.
NOTA EMITIDA PELA COPEL
Em nota encaminhada ao prefeito, a Copel informou que as equipes estão atuando para restabelecer o fornecimento de energia nos locais mais afetados. “O que causa mais demora são locais em que a rede foi danificada estruturalmente. Como o sistema elétrico é aéreo e interligado, as manutenções podem levar mais tempo do que o previsto”, informou a companhia.
A Copel ainda orientou que as demandas específicas podem ser tratadas diretamente com o Agente de Relacionamento do Poder Público da região, André Spohr, que está acompanhando as necessidades das prefeituras.
