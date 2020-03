Viação Mourãoense redobra cuidados e faz alerta a idosos

A Viação Mourãoense, responsável pelo transporte coletivo em Campo Mourão já adotou algumas medidas de prevenção ao coronavírus. O diretor da empresa, Flávio Gurginski, disse que a higienização está sendo reforçada em todos os ônibus.

“A limpeza é feita com água sanitária e álcool, principalmente nos locais onde os passageiros têm mais contato com as mãos. Os cuidados estão sendo redobrados, também no terminal, acompanhando as medidas adotadas a nível nacional”, disse o empresário.

Gurginski fez um pedido também aos idosos, para que evitem utilizar o transporte coletivo sem necessidade. “Como sabemos que é o principal grupo de risco, a orientação é para que fiquem em casa e só saia se tiver mesmo necessidade”, alerta.