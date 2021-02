Vereador Parma segue na UTI, mas com perspectivas de melhora

O vereador Devanildo Parma Bassi, mais conhecido por “Escrivão Parma”, continua internado na UTI do hospital Santa Casa, onde se recupera da covid-19. Ele foi internado no início deste mês e na semana passada sofreu uma piora no quadro clinico, sendo necessário ser intubado.

Nesta segunda-feira, porém, familiares atualizaram a sua página no Facebook, informando que o vereador ainda continua na UTI, mas com boas perspectivas de melhora.

“Como foi noticiado na semana passada, ele teve uma piora no quadro clínico, onde infelizmente, precisou ser intubado. Foram dias muito difíceis e esta doença é muito instável, acontecem leves mudanças no quadro todos os dias ao mesmo tempo que a situação definitiva pode demorar a mudar. Nesse momento ele ainda se encontra na UTI, mas com grandes perspectivas de melhora. Estamos muito confiantes que em breve ele estará conosco”, informa a família.

O pedido dos familiares é que os eleitores e amigos do vereador continuem com as orações. ”Continuem clamando por sua vida, para que logo ele volte ao legislativo e lute por Campo Mourão como sempre foi sua vontade, e que graças a cada um de vocês, se tornou possível. Muitíssimo obrigado a todos, a todas as mensagens e todas as orações.”