Homem é morto no Lar Paraná e CM chega ao 4º homicídio do ano

Campo Mourão registrou o quarto homicídio do ano neste fim de semana. A vítima foi José Roberto dos Santos, 50 anos, morador na rua Bela Vista, no Lar Paraná. O corpo dele foi encontrado na noite deste domingo, no interior da residência, pela esposa.

A mulher relatou que ontem a tarde o companheiro chegou em casa alterado, dizendo que havia se desentendido com uma pessoa em um bar. Percebendo que o marido estava bastante alterado, ela disse que foi passar a noite na casa de uma filha

Ao retornar no início da noite de hoje, encontrou o corpo de José Roberto no interior da residência, com marcas de sangue e algumas perfurações. A Polícia Militar e Civil foram acionadas e constataram que o crime havia ocorrido há várias horas, pois o sangue estava ressecado e o cadáver já endurecido.

Os policiais encontraram uma faca com vestígios de sangue no quintal vizinho. Moradores próximos relataram não ter ouvido nenhum sinal de anormalidade na casa. A Polícia Civil vai investigar o crime. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para autópsia.